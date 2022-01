„Eine bedeutende Löhner Persönlichkeit“

Die Mitglieder des Lions Clubs Löhne nehmen in tiefer Trauer Abschied von ihrem Freund und Gründungsmitglied Friedrich Schütte, der am vergangenen Samstag im Alter von 88 Jahren verstorben ist. In einem Nachruf würdigt Eckhard Augustin für die Lions die Person und das Wirken Friedrich Schüttes.

„Von einer seiner Reisen in die USA hatte Friedrich Schütte Ende der 1980er Jahre die Idee mitgebracht, einen Lions Club in Löhne zu gründen. Er fand in seiner Heimatstadt engagierte Mitstreiter für diese Vorstellung, so dass im Mai 1991 die offizielle Gründung des Lions Clubs Löhne gefeiert werden konnte.