Eine „Macherin“ leitet das Berufskolleg

Carola Rudnik (56) tritt am AGB in Löhne die Nachfolge von Frank Schnelle an

Löhne

Das August-Griese-Berufskolleg (AGB) in Löhne hat eine neue Leiterin gefunden: Carola Rudnik tritt bei der Schule des Kreises Herford die Nachfolge von Frank Schnelle an, der in den Ruhestand gegangen ist. Die 56-Jährige ist seit dem 1. Februar in ihrem Amt tätig.