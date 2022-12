Einer der besten Händler Deutschlands

Niklas Kling (rechts), Vertreter der schwedischen Marke Dream of Sweden hat im Stöberladen von Manuela Elvey (Zweite von rechts) vorbeigeschaut und die Besucher von den schwedischen Schokoladentrüffeln kosten lassen. Birgit Nordsieck (links) und ihre Tochter Vivian probieren Variationen der Dream of Truffles.

Für Niklas Kling ist es der erste Besuch in Löhne. Der Vertreter des schwedischen Unternehmens Dream of Sweden befindet sich auf Deutschlandtour, um die fünf erfolgreichsten Produkthändler zu besuchen. Dazu zählen neben Verkäufern in Hamburg, Schwerin, Bayern und Dresden auch Manuela Elvey und ihr Lebensgefährte Dieter Glander in der Werrestadt. „Sie sind sehr gute Kunden von uns“, bestätigt Niklas Kling.