Einer der vier NRW-Besten kommt aus Löhne

Anne Florin Jahn (von links, 15) ist jüngst zur MINT-AG des Löhner Gymnasiums dazugestoßen. Schon länger dabei sind Philomena Busse (12) und Clemens Böke (14), die in aktuellen Chemie-Wettbewerben tolle Erfolge verbuchen konnten. Clemens Böke tritt im September in gleich zwei Finals auf Bundesebene an.

Foto: Lydia Böhne