Erst Baum gerammt, dann weitergefahren

Gleich mehrere Anzeigen kommen auf einen 48-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen zu, nachdem er am Donnerstagabend in Löhne einen Unfall verursacht haben soll. Derzeit stehen gegen ihn Vorwürfe zu Fahrerflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Raum.

Bad Oeynhausener (48) soll unter Alkohol und Drogen in Löhne Unfall gebaut haben

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in Löhne auf der Bültestraße in Höhe der Hausnummer 222. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr gegen 19.30 Uhr der Fahrer eines schwarzen BMW die Bültestraße. Das Auto kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und rammte einen Baum.

Anschließend fuhr der Fahrer des BMW offenbar mit seinem stark beschädigten Auto einfach weiter. Der Fahrer hielt auf den Parkplatz eines Freizeitgeländes an der Bültestraße an. Von dort aus informierte er telefonisch Bekannte über den Unfall.

Die Polizei fand das verunfallte Fahrzeug mit seinem 48-jährigen Insassen auf dem Parkplatz vor. Die Überprüfung des Mannes ergab, dass er bereits einige Zeit vorher im alkoholisierten Zustand wegen eines Gewaltdeliktes polizeilich in Erscheinung getreten ist. Einen gültigen Führerschein besitzt er auch nicht, da ihm die Fahrerlaubnis bereits 2021 entzogen worden ist. "Hinzu kam, dass der Betroffene unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand", so die Polizei.

Sie geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass der Bad Oeynhauser als Fahrer den Unfall verursachte und anschließend von der Unfallstelle in Richtung Parkplatz flüchtete. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 30.000 Euro.

Dem Tatverdächtigen wurden auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen Blutproben entnommen. Der Fahrer muss sich jetzt wegen diverser Verkehrsstraftaten verantworten. Der BMW wurde sichergestellt und abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.