Ferienangebote für Löhner Kinder

Im und am Löhner Stadtteilzentrum Raps in Mennighüffen ist in den Sommerferien wieder richtig viel los. Ab dem 7. Juni können die Angebote der Ferienspiele gebucht werden.

Die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Löhne bietet im und am Stadtteilzentrum Raps an der Bergkirchener Straße 151 in Mennighüffen sowie bei Ausflügen in den Sommerferien einen Mix an Spiel-, Spaß- und Kreativaktionen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an.

Die Terminübersicht:

Montag, 27. Juni: Ab in den Wald;

Mittwoch, 29. Juni: Steinzeitwerkstatt;

Freitag, 1. Juli: Kinofrühstück;

Dienstag, 5. Juli: Kochduell;

Mittwoch, 6. Juli: Schatzsuche;

Donnerstag, 7. Juli: Übernachtung im Heuhotel;

Freitag, 8. Juli: Übernachtung auf dem Schulbauernhof Künnemann;

Montag, 11. Juli: Bogenschießen im Rapsgarten;

Dienstag, 12. Juli: Spielezeit;

Mittwoch, 13. Juli: T-Shirt-Design/Batiken;

Montag, 18. Juli: Fahrt zum Ketteler Hof;

Dienstag, 19. Juli: Ab in den Wald;

Mittwoch, 20. Juli: Heidepark Soltau (ab acht Jahren);

Dienstag, 26. Juli: Wasserspiele;

Mittwoch, 27. Juli: Inlinertour;

Donnerstag, 28. Juli: Kinofrühstück;

Montag und Dienstag, 1. und 2. August: Schnupperkurs Reiten;

Mittwoch, 3. August: Fahrt zum Ferienhof Quest in Rödinghausen;

Donnerstag, 4. August: Kreativwerkstatt Balkon und Garten;

Freitag, 5. August: Fahrt ins Moskaubad nach Osnabrück (nur für sichere Schwimmer).

Anmeldungen werden ab Dienstag, 7. Juni, ab 9 Uhr im Stadtteilzentrum entgegengenommen. Die Anmeldung ist erst mit Zahlung des Teilnehmerbeitrages verbindlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Informationen und Anmeldeformulare gibt es im Raps, Telefon 05732/7977, E-Mail an stadtteilzentrum-raps@loehne.de.