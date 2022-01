Für Kinder unter zehn Jahren hält das Löhner Jugendamt künftig in den Sommerferien an drei Standorten für je zwei Wochen Spiel- und Freizeitangebote vor.

Sommerzeit, Ferien(spiel)zeit: Das Löhner Jugendamt macht dann Angebote für Kinder unter zehn Jahren an drei Standorten in der Stadt.

In den Ferienwochen eins und zwei an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule, in den Ferienwochen drei und vier auf der Aqua Magica und in den letzten beiden Ferienwochen an der Grundschule Löhne-Ort.