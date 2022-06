Feuerwehr löscht Kellerbrand in Löhne

In Obernbeck sind 35 Einsatzkräfte vor Ort

Löhne-Obernbeck

Die Löhner Feuerwehr hat am Donnerstag gegen 11.30 Uhr einen Kellerbrand in der Straße Dinkel in Obernbeck gelöscht. Brandursache war vermutlich ein Kabelbrand. Die Polizei ermittelt.

Von Dominik Rose