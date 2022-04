Unbekannte Täter brechen in Döner-Imbiss in Löhne ein

Löhne

Hunger hatten die Täter wohl kaum. Am Dienstagmorgen meldete der Inhaber eines Imbisses an der Lübbecker Straße in Löhne der Polizei einen Einbruch. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Döner-Imbiss am Montagabend gegen 22.30 Uhr durch den Geschädigten geschlossen und verlassen.