Frauen im Kreis Herford fordern faire Bezahlung

Zum Equal Pay Day und zum Weltfrauentag gibt es viele Aktionen – Frühjahrsempfang am 12. März in Löhne

Monika Lüpke, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Löhne, und Stefanie Möller, Präsidentin des Clubs Soroptimist International Bad Oeynhausen-Wittekindsland, weisen aus diesem Anlass auf Veranstaltungen mit Weckrufcharakter in den kommenden Tagen hin, nämlich den Equal Pay Day am 7. März sowie den Weltfrauentag am 8. März. Am 1. März war bereits der Equal Care Day.