Freunde fürs Leben

Celine und „Dicha“: die Geschichte einer besonderen Freundschaft in Löhne

Löhne

Sie kennen sich erst seit etwa drei Monaten, aber sie sind schon beste Freunde: Celine und „Dicha“. Jeden Tag verbringen sie Zeit miteinander. Mit ihren großen dunklen Augen schaut „Dicha“ Celine an, wenn diese ihr eine Geschichte erzählt. Dann legt sie manchmal ihren Kopf an Celines Schulter und gibt ihr zu verstehen: Mir kannst Du alles sagen, ich höre Dir zu. Das Besondere an dieser Freundschaft: „Dicha“ ist ein Pferd, die 16-jährige Celine seit kurzem stolze Besitzerin der französischen Vollblut-Stute.

Von Gabriela Peschke