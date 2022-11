Friede, Freude, Eierkuchen

Löhne

In den Miniaturwelten des Modelleisenbahnclubs Bad Oeynhausen-Löhne ist alles in Ordnung: Die Züge fahren alle pünktlich, es gibt keine Pandemie, keine Energiekrise oder Krieg. An zwei Wochenenden konnten und können Besucher mit in diese heile Welt entfliehen.

Von Kerstin Panhorst