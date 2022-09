Für das Handy ist man nie zu alt

Erleichterung im Alltag: Sandra Weber zeigt Löhner Senioren in ihrem Buch, wie Smartphone und Tablet funktionieren

Löhne

Wischen statt drücken – klingt einfach, ist in den meisten Fällen aber schon sehr effektiv, wenn es mit dem Handy nicht so recht klappen will. Sandra Weber weiß genau, wo für Senioren die Schwachstellen im Umgang mit Smartphone und Tablet liegen.

Von Lydia Böhne