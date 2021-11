Ganz im Zeichen des Teilens

Zahlreiche Familien schließen sich dem ökumenischen Martinsumzug durch Obernbeck an

Löhne-Obernbeck

Es gab Laternen in jeder Form: Da waren große auffällige, aber auch kleine und unscheinbare. Jedoch hatten sie alle eines gemeinsam: Sie hatten keine echten Kerzen. Zahlreiche Familien schlossen sich am Freitagabend dem ökumenischen Martinsumzug durch Obernbeck an.

Von Kristin Wennemacher