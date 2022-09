Gartenhütte in Löhne durch Feuer zerstört

An der Ortsgrenze zu Tengern brennen an der Lübbecker Straße auch drei Tannen

Löhne-Mennighüffen

Eine Gartenhütte an der Lübbecker Straße in Mennighüffen ist durch ein Feuer am Donnerstagmittag komplett zerstört worden. Daneben standen auch drei Tannen in Brand. Zudem wurde ein angrenzendes Carport in Mitleidenschaft gezogen.

Von Dominik Rose