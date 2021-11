Gegen geparkten Anhänger gekracht

Ein 23-jähriger Lübbecker ist nach einem Unfall am Samstag in Löhne ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei soll der Mann alkoholisiert Auto gefahren sein und dabei versehentlich einen geparkten Anhänger gerammt haben.

23-jähriger Lübbecker wird bei Unfall in Löhne verletzt – Fahrer hat keinen Führerschein

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 22 Uhr auf der Lübbecker Straße in Höhe der Hausnummer 123. Der 23-jährige Lübbecker fuhr mit seinem VW Tiguan auf der Lübbecker Straße in Richtung Löhne Innenstadt. Dann habe er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger übersehen.

Der Tiguan stieß gegen die linke Seite des Hängers und beschädigte diesen erheblich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger zunächst gegen einen Baum geschoben und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Beim Tiguan platzte der rechte vordere Reifen und der Air-Bag wurde ausgelöst.

Der 23-Jährige wurde durch die Kollision verletzt, so dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Während der ersten Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Lübbecker offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurden Blutproben entnommen. Außerdem hatte der Mann keinen Führerschein, da der ihm zu Beginn des Jahres entzogen worden war.

Der Tiguan und der Anhänger waren so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 12.000 Euro.