Der Auftakt der Straßentheater-Reihe „Von Nord nach West“ hat am Freitagabend rund 350 Zuschauer auf den Findeisen-Platz gelockt. Der Eintritt war frei, es gab eine Hutsammlung. Der Straßenkünstler Shiva Grings als Postzusteller hat es in seiner Show „Postal“ nicht leicht, alle Pakete und Briefe zuzustellen.

Das Straßentheater „Von Nord nach West“ ist eine Werkstattbühne für Straßenkünstler, um ihre neuen Programme vorzustellen. Den Künstlern bietet sich so die einmalige Möglichkeit, an verschiedenen Orten unter freiem Himmel ihre Produktionen vor Publikum zu testen und weiterzuentwickeln. Insgesamt werden in dieser Saison, wie berichtet, noch drei Open-Air-Vorstellungen in Löhne folgen.