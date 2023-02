Löhne: Geschichte fühlbar machen

Löhne

Einmal das Holz eines rund 1500 Jahr alten Einbaums anfassen. Oder auch den Zahn eines kleinen Mammuts in den Händen halten: Diese einzigartige Möglichkeit erhielten Interessierte, die am Sonntag an einem geführten Rundgang durch das Museum der Stadt Löhne teilgenommen haben.

Von Kristin Wennemacher