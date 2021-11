Geschichtskurs geht auf die Straße

Löhne

Acht Stolpersteine erinnern in Löhne an Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt und getötet wurden. Zum ersten Mal haben am Dienstag Schülerinnen und Schüler des Löhner Gymnasiums Schwämme und Tücher in die Hand genommen, um das Messing mit den Inschriften zu säubern und polieren.

Von Jenny Karpe