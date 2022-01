Glasfaserausbau startet noch in diesem Jahr

Löhne

Anfang Dezember 2021 ist der Glasfaserhauptverteiler an der Schützenstraße aufgestellt worden, am Samstag, 5. Februar, startet auch die sogenannte Nachfragebündelung in Löhne – zunächst in Besebruch, Mennighüffen/Halstern und Ostscheid.

Von Dominik Rose