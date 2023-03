Der neue Globus-Baumarkt in Löhne öffnet

100 neue Arbeitsplätze, 15 Millionen Euro Baukosten, 60.000 Produkte auf 13.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, zahlreiche Serviceangebote und mehr als 300 Kundenparkplätze. Es kann endlich losgehen beim neuen Globus-Baumarkt in Löhne. Am Samstag, 4. März, startet ab 7 Uhr der Verkauf.

Dabei ist das Wort „endlich“ eigentlich völlig fehl am Platz: Im Februar 2022 rollten die ersten Bagger an und rissen den früheren Ratio-Markt und die Tankstelle an der Koblenzer Straße ab. Im April des vergangenen Jahres wurde dann der offizielle erste Spatenstich vollzogen und an diesem Samstag öffnet der Globus-Baumarkt seine Türen. „Nach nur einem Jahr Bauzeit sind wir termingerecht fertig und können eröffnen“, sagte Gerald Neumayr.