Großer Kamp wird nicht gesperrt

Bis zur provisorischen Anbindung an die B 611 ist die Straße Großer Kamp die einzige Straße gewesen, über die der Lkw-Verkehr in das beziehungsweise aus dem Gewerbegebiet Am Hellweg fahren konnte. Mittlerweile können die Fahrzeuge auch die Zufahrt über das sogenannte Ohr auf der Westseite der Bundesstraße nutzen.

Foto: Louis Ruthe