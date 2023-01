Löhne: Großer Zustrom beim Epiphanias-Konzert in der Heilandkirche

Wenn die Weihnachtsfeierlichkeiten abgeschlossen sind, der Tannenbaum entsorgt wurde und man sich im neuen Jahr wieder rasch dem Alltag zuwendet, bietet das Epiphaniasfest noch einmal einen Haltepunkt. So auch in Siemshof.

Anspruchsvolle Musik zu Dreikönig hat in Siemshof Tradition

Unter der Leitung von KMD a.D. Wolfram Ellinghaus präsentieren über 30 Mitwirkende ein festliches Epiphanias-Konzert in der Heilandkirche Siemshof.

Zu Dreikönig, dem Fest der Erscheinung des Herrn, gibt die Gemeinde der Weihnachtsbotschaft traditionell mit einem geistlichen Konzert noch einmal einen festlichen Nachklang. Dazu hatte Kirchenmusikdirektor a.D. Wolfram Ellinghaus auch in diesem Jahr ein stimmungsvolles Programm zusammengestellt. Am Sonntagnachmittag haben über dreißig Mitwirkende musikalisch angeknüpft an die Ankunft des Herrn.