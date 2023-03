Löhne: Gruppenspaziergang soll Senioren fit halten

Neuer Geh-Treff in Löhne: Start ist am 15. März

Löhne

Passend zum bevorstehenden Frühling bietet das Seniorenzentrum an der Werre gemeinsam mit dem Verein für Senioren den ersten Geh-Treff in Löhne an. Das Ziel: Bewegung, frische Luft schnappen und das in guter Gesellschaft.

Von Lydia Böhne