Hilfe aus Löhne für Erdbebenopfer in Afghanistan

Löhne-Obernbeck

Gisela Bröenhorst (74) aus Obernbeck ist eine „Instanz“, wenn es darum geht, sich für schwerstkranke Kinder in Afghanistan einzusetzen. Seit Jahrzehnten engagiert sich die Pensionärin bereits ehrenamtlich für deren Versorgung in deutschen Krankenhäusern, die Unterbringung in ausgesuchten Gastfamilien und, last not least, wirbt sie um Spenden zur Unterstützung der humanitären Hilfen des Vereins „Kinder brauchen uns“ (KBU) in Afghanistan.

Von Gabriela Peschke