Im Bahnhof ist wieder viel los

Auf die Salsa-Party am Freitag, 18. März, folgt am Dienstag, 22. März, eine Autorenlesung. Am 25. März gibt es ein Hutkonzert mit der Blue Sky Company, und am letzten Tag des Monats geht es bei einem guten Glas Wein dann um Tipps und Tricks zur Acrylmalerei.

Freitag, 18. März

Der „Exprés de la Salsa“ hält Einzug in den Bahnhof Löhne. Die Fiesta mit lateinamerikanischen Rhythmen, aufgelegt von DJ Jotace aus Petershagen, startet um 21 Uhr.

Der Eintritt zur Party kostet sechs Euro pro Person. Der Zugang ist nur mit 2G-plus-Nachweis (geimpft/genesen plus Antigen-Schnelltest einer offiziellen Teststelle) möglich.

Dienstag, 22. März

Der Löhner Bahnhofsverein und der Detmolder Hober Verlag laden unter dem Motto „Witzig, provokant, makaber“ zu einer Lesung mit Musik ein: Um 20 Uhr geht es los.

Zu Gast sind die Autoren Claudia Schuttkästing und Udo Fröhlich. Sie tragen Kurzgeschichten vor. Frank Slanski übernimmt die musikalische Begleitung. Der Eintritt ist frei.

Michael Seibt (Gesang, Gitarre), Dirk Heidbreder (Bass), Wilfried Niederkrüger (Gitarre, Akkordeon, Gesang) und Maik Detmers (Cajon, Percussion) sind die Blue Sky Company. Ihr Hutkonzert im Alten Wartesaal beginnt am Freitag, 25. März, um 20 Uhr. Foto: Ram C. Paudel

Freitag, 25. März

Eingängiger Folk mit einer ordentlichen Portion Blues und einem guten Schuss Country – dafür steht die Blue Sky Company. Das Hutkonzert der vier Musiker aus Ostwestfalen-Lippe beginnt um 20 Uhr.

Donnerstag, 18. März

Wein und Kunst = Vin‘n‘Art. Von 19 bis 21.30 Uhr verrät die Löhner Künstlerin Olga Gorodetski Neulingen und Hobby-Künstlern Tipps und Tricks zur Acrylmalerei. Dazu wird Bio-Wein kredenzt.

Passend zur Osterzeit erstellen die Teilnehmenden ein frühlingshaftes Gemälde mit Hühnern auf Leinwand. Im Eintrittspreis (nur Vorverkauf möglich) von 28 Euro pro Person sind Materialien, ein Glas Wein und Knabbereien enthalten.

Karten für Veranstaltungen im Bahnhof gibt es im Alten Wartesaal, Telefon 05732/9681386, kultur@loehne-umsteigen.de.

www.loehne-umsteigen.de