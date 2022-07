Im Kinderzimmer bricht Feuer aus

Vier Menschen sind bei einem Brand in Gohfeld leicht verletzt worden. Im Kinderzimmer eines Hauses an der Koblenzer Straße war in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen.

Die Löhner Feuerwehr bekämpft den Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Koblenzer Straße in Gohfeld.

Menschenleben sind in Gefahr. Davon musste die Löhner Feuerwehr ausgehen, als sie in der Nacht zu Donnerstag an die Koblenzer Straße in Gohfeld ausrückte. Gemeldet worden war ein Brand in einem Drei-Parteien-Haus in Höhe der Tankstelle an der Koblenzer Straße und des dortigen Kreisverkehrs. „Bei unserem Eintreffen hatten alle neun Bewohner zum Glück das Gebäude schon verlassen“, sagte Einsatzleiter Marvin Haase am Donnerstagmorgen nach dem nächtlichen Einsatz. Bei den Bewohnern des Hauses handelt es sich nach seinen Angaben um zwei Familien – je vier Personen – sowie eine Einzelperson.