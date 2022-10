Im Stöberladen in Löhne hat es sich ausgestöbert

Zu viel Risiko, zu hohe Kosten: Geschäft an der Lübbecker Straße schließt Weihnachten

Löhne-Mennighüffen

Lange haben Manuela Elvey und ihr Lebensgefährte Dieter Glander mit sich gerungen, aber jetzt steht fest: Der Stöberladen an der Lübbecker Straße 143a in Mennighüffen schließt am 24. Dezember. Für die Betreiber eine Konsequenz neuer Auflagen und steigender Betriebskosten.

Von Lydia Böhne