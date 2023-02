In Löhne startet drittes „After-Work-Singing“

Wer hat Lust, in Gemeinschaft Gleichgesinnter zu singen? Ohne Zugehörigkeit zu einem Chor und ohne musikalische Vorerfahrung? Dann nichts wie los: In Obernbeck startet jetzt das dritte offene „After-Work-Singing“.

Gemeinde Obernbeck bietet offenes Singen an drei Abenden im Februar

Am 8., 15. und 22. Februar sind Sangesfreudige aller Altersstufen ab 19 Uhr eingeladen, gemeinsam einfache Lieder einzustudieren, die allen Beteiligten Spaß am Singen bringen sollen. Treffpunkt ist das Gemeindehaus Obernbeck, Kirchstraße 16.

Das „Offene Singen“ ist eine Initiative von Kantorin Elvira Haake, die dieses spontane Chorformat zum dritten Mal anbietet. Mit Musik vom Gospelsound bis zu den Beatles verspricht sie eine bunte Vielfalt an Songs rund um die Themen Frieden und Gerechtigkeit.

„Was wir gemeinsam einstudiert haben, wollen wir am Sonntag, 26. Februar, um 11 Uhr im Gottesdienst zum Besten geben“, hat sich die Kantorin zum Ziel gesetzt. Dabei soll der Projektchor von einem Instrumental-Ensemble begleitet werden.

Das „After-Work-Singing“ zielt auf die überwiegend freien Abendstunden, aber richtet sich nicht ausschließlich an Berufstätige, wie Elvira Haake versichert. „Vom Schüler bis zum Rentner ist jeder willkommen“, betont die Kantorin.

Auf Erfolgen der Vergangenheit aufbauen

Die guten Erfahrungen aus den Vorgänger-Veranstaltungen in 2019 und 2020 bestätigen Haake, dass dieses Format Zukunft hat. „Wir haben in der Vergangenheit rund 30 Teilnehmende gehabt. Das hat uns gezeigt, dass es recht viele Menschen gibt, die gern singen, aber sich aus unterschiedlichen Gründen nicht langfristig an eine Chorgemeinschaft binden möchten“, ist die Kantorin überzeugt.

Wer das Singen als Quelle der Freude für sich entdecken möchte, kann sich gern näher informieren bei Elvira Haake. Sie ist telefonisch erreichbar unter 05731/741320 oder per E-Mail unter [email protected].