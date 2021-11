In Obernbeck wird es festlich

Kantorei und Solisten bereiten das Löhner Adventskonzert am 28. November vor

Die Sängerinnen und Sänger der Kantorei Obernbeck stimmen die Konzertbesucher am Sonntag, 28. November, um 17 Uhr in der Christuskirche auf das Weihnachtsfest ein.

Zusammen mit einem Projektorchester werden sie am Sonntag, 28. November, um 17 Uhr in der Christuskirche Obernbeck wieder Weihnachtsmelodien erklingen lassen und auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Der Vorverkauf hat begonnen. Die Karten sind entweder im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde erhältlich oder können telefonisch reserviert werden.

„Machet die Tore weit“

Mit der Kantate von Georg Philipp Telemann (1681-1767) wird das Konzert eröffnet. Dem adventlichen Auftakt folgt die vertraute Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium in der Vertonung durch Heinrich Schütz (1585-1672), dem bedeutendsten deutschen Komponisten des Frühbarocks. Seine Weihnachtshistorie ist in den vokalen und instrumentalen Partien farbig und differenziert besetzt und gestaltet.

Die Handlung erscheint vor dem inneren Auge der Zuhörenden wie auf einer Bühne. So werden die Sängerinnen und Sänger der Obernbecker Kantorei in großen und kleinen Gruppen in verschiedene Rollen schlüpfen.

Man hört die Engel vom Himmel herabschweben, die Hirten zur Krippe eilen, die suchenden Könige aus dem Morgenland, den listigen Herodes und die würdevollen Hohepriester – letztere in einem bemerkenswerten vierstimmigen Bass-Chor. Dazwischen tritt immer wieder der Engel Gabriel auf, mal auffordernd, warnend, mal beruhigend.

Junger Tenor, große Stimme

Die Rolle des Evangelisten Lukas übernimmt der junge Tenor Simon Jass aus Hannover, der die Konzertbesucher in der Christuskirche Obernbeck bereits in den Vorjahren mit seiner großen Stimme und seinem ausgeprägten Gestaltungswillen begeistert hat.

Die weiteren Solisten sind Jutta Potthoff (Sopran) und Hildebrand Haake (Bass). Beide gehören seit Jahren zur festen Besetzung der Obernbecker Adventskonzerte. Die Konzertbesucher dürfen sich auf eine wunderbare Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit freuen. Es gilt die 3G-Regelung nach der aktuellen Corona-Verordnung.

Hier gibt es Karten

Der Kartenvorverkauf hat in dieser Woche begonnen. Nummerierte Platzkarten sind jeweils mittwochs bis freitags von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus Obernbeck, Kirchstraße 16, erhältlich oder seit dem 11. November über die Ticket-Hotline – Telefon 0151/21045265 – reservierbar. Restkarten gibt es an der Abendkasse.