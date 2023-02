Indischer Bischof besucht Löhne

Johan Dang ist leitender Bischof der indischen Gossner Kirche und hat bei seinem OWL-Besuch ein volles Programm. Bei seinem Aufenthalt in Löhne wird sich der Bischof mit den Presbytern und dem Gossner Kreis treffen, am Freitag besichtigt er die Martin-Luther-Kirche. „Schon bei seinem ersten Besuch in Deutschland vor etwa 40 Jahren war Johan Dang zu Gast in Löhne“, sagt Michael Heß, ehemaliger Pfarrer in Löhne. „Das war lange bevor er Bischof wurde.“ Daraus habe sich über die Jahre eine Freundschaft entwickelt. Die Löhner unterstützen die Arbeit der Gossner Kirche in Indien und Michael Heß war selbst schon einige Male vor Ort, um Projekte zu fördern und die Partnerschaft zu pflegen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert