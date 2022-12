Duo „Schwarze Grütze“ unterhält an zwei Abenden in der Löhner Werretalhalle

Löhne

Sie spielen auf vielen Kleinkunstbühnen dieses Landes, sind im Fernsehen zu sehen und haben nun auch in Löhne Halt gemacht: Dirk Pursche und Stefan Klucke, die gemeinsam als „Schwarze Grütze“ unterwegs sind, begeisterten am Donnerstag- und Freitagabend das Publikum in der Werretalhalle.

Von Silas Ekelhoff