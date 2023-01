Sie sind die Meister von morgen

„Dynamic Brass Trio“ überzeugt bei Matinee in der Musikschule Löhne

Löhne

Sie sind gerade Anfang 20, doch ihre Musik ist schon stilsicher, ausdrucksstark und schenkt großartige Momente. In Löhne haben die drei vom „Dynamic Brass Trio“ eingelöst, was ihr Name verspricht: eine schwungvolle Performance und bestes Blech für anspruchsvolle Ohren.

Von Gabriela Peschke