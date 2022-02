Karneval gibt‘s diesmal aus der Tüte

Löhne

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Weil der große Weiberkarneval mit bis zu 120 Frauen im Haus der Begegnung coronabedingt auch in diesem Jahr noch nicht wieder möglich ist, haben die katholischen Frauen der Löhner St.-Laurentius-Gemeinde eine Karnevalstüte to go erstellt.

Von Lydia Böhne