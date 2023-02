Keine neue Ampel an der Bergkirchener Straße in Löhne

Für die Sitzung des Löhner Stadtrats am Mittwoch, 22. Februar, hat die Verwaltung einen Antrag von CDU und Grünen eingeordnet: Eine neue Ampel an der Bergkirchener Straße wird es nicht geben. Die Bushaltestelle könnte aber verlegt werden.

An der Einmündung Frieweg könnte Bushaltestelle verlegt werden

Am Mittwoch wird sich entscheiden, ob die Bushaltestelle vor dem weißen Haus links im Bild an die Verkehrsinsel verlegt werden könnte.

Die Bergkirchener Straße ist einer der Hauptverkehrswege in Löhne. Kurz vor der Einmündung in den Frieweg steht eine Bushaltestelle in der Kurve der Hauptstraße. Eine Verkehrsinsel unmittelbar vor dem Frieweg ist ebenfalls vorhanden.