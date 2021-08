Kinder berichten von dramatischen Szenen

Löhne-Gohfeld/Bie...

Bei den dramatischen Ereignissen in einer Wohnung an der Theodor-Körner-Straße in Gohfeld am 12. Dezember 2020 handelte es sich um einen Kampf auf Leben und Tod. So beschrieben es die 14 und 18 Jahre alten Söhne des 49-jährigen Angeklagten am Freitag vor der X. Strafkammer des Landgerichts Bielefeld.

Wilhelm Adam