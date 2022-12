Kirche und Vereine laden zum weihnachtlichen Highlight am 9. und 10. Dezember

Löhne-Gohfeld

Kinderchöre, Hüttengold, Turmbläser und Bombardino. Am Freitag und Samstag, 9. und 10. Dezember, kommt der Hüttenzauber zurück an die Simeonkirche in Gohfeld. Kirchengemeinde und örtliche Vereine bieten den Menschen ein weihnachtliches Highlight in der Adventszeit.

Von Thomas Klüter