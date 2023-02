Kleine Zeitreise in Löhne

Wer bin ich und bin ich so, wie ich immer sein wollte? Stefan Waghubinger stellt in seinem Programm die großen Fragen des Lebens. Am Ende bringt es ein Satz von Imbissstand-Rudi auf den Punkt: „Wenn du ein Haar in der Suppe suchst, wirst du auch eins finden.“

Foto: Lydia Böhne