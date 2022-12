Kurzfilme am kürzesten Tag des Jahres

VHS und Jugendzentrum in Löhne nehmen erstmals an bundesweiter Aktion teil

Löhne

Der 21. Dezember ist nicht nur der kürzeste Tag des Jahres, sondern seit zehn Jahren in Deutschland auch der Kurzfilmtag. Landauf, landab sind an diesem Tag öffentliche Einrichtungen, Vereine, Unternehmen, Privatpersonen und natürlich Kinos sind dabei, wenn ein breites Publikum den Kurzfilm in all seinen Facetten feiert. Zum ersten Mal in diesem Jahr dabei sind zwei Löhner Einrichtungen: Die VHS und die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Löhne zeigen am und um den 21. Dezember Kurzfilme.

Von Karin Koteras-Pietsch