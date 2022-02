Lastwagen in Löhne umgestürzt

Auf der Häger Straße in Löhne ist am Mittwochabend ein Lastwagen umgestürzt. Der Fahrer wurde verletzt und musste aus dem Lkw befreit werden. Ein Augenzeuge war Unfallgeschädigter und Ersthelfer zugleich.

Alkoholisierter Fahrer war vorher in Unfall in Bad Oeynhausen verwickelt

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Kirchlengern verursachte am Mittwochabend eine ganze Reihe kleinerer Unfälle. Ein Augenzeuge verfolgte den Mann, als er an seinem Transporter den linken Außenspiegel touchierte.



Auf seiner Trunkenheitsfahrt soll der 55-Jährige mit seinem Kipplaster Schwierigkeiten gehabt haben, die Fahrspur zu halten und mehrere Leitpfosten umgefahren haben. Der Unfallgeschädigte folgte dem Lkw-Fahrer und gab die aktuelle Position der Polizei durch.



Unter Polizeibegleitung kam der verletzte Lkw-Fahrer mit diesem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Foto: Christian Müller

Gegen 20.30 Uhr verlor der Lkw-Fahrer in einer Kurve auf der Häger Straße die Kontrolle über den 7,5 Tonnen-Lkw und kippte nach rechts auf die Seite in einen Graben. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte blieb der Transporter-Fahrer bei dem Lkw, berichtete der Mann dem WESTFALEN-BLATT.

"Der Lkw-Fahrer kauerte in seiner Kabine und machte einen angetrunkenen Eindruck. Ich rief sofort die Feuerwehr, die Polizei kannte den Unfallort bereits. Ich sagte dem Mann hinter der Windschutzscheibe noch, die Zündung abzuschalten, weil Dieselkraftstoff auslief."

Der Lkw verlor seine Ladung Brennholzscheite. Foto: Christian Müller

Mit Hilfe der Löhner Feuerwehr schaffte es der Mann schließlich aus dem Führerhaus zu gelangen. Brennholzscheite verteilten sich an der Unfallstelle auf dem Feld. Der 55-Jährige wurde im Rettungswagen medizinisch untersucht und später in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten ordneten eine Blutprobe an.

Ein erster Atemalkoholtest soll bereits positiv verlaufen sein. Auch in dem Laster roch es nach Alkohol. Der Lkw musste am späten Abend von einem Bergungsunternehmen aufgerichtet und abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert wurde.