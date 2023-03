Löhne will mehr Straßen nach Frauen benennen

Löhne

Es ist eigentlich kaum zu glauben: In Löhne gibt es nur eine einzige öffentliche Straße, die nach einer Frau benannt ist, nämlich die Droste-Hülshoff-Straße in Ostscheid. Die Anni-Nolte-Straße befindet sich auf einem privaten Gelände. In Zukunft sollen mehr Straßen Namen von weiblichen Persönlichkeiten tragen.

Von Dominik Rose