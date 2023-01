Der letzte Auftritt der Kabarettistin Vera Deckers in der Werretalhalle war bereits ein voller Erfolg. Nun sorgte sie auch mit ihren beiden jüngsten Gastspielen in der Vorwoche jeweils für beste Unterhaltung und einen vollen Saal.

Gast aus Köln überzeugt

An beiden Tagen waren die Tickets für ihr Programm „Wenn die Narzissten wieder blühen“ ausverkauft. Mit einem breiten Grinsen betrat die Kölner Kabarettistin die Bühne. „Ich hoffe, Sie haben einen schönen Abend, denn es geht nur um mich!“, rief sie freudestrahlend dem Publikum zu.

Dieses hielt sie in diesem Moment wahrscheinlich für eine Narzisstin. Doch vielmehr zeigte sie in ihrem urkomischen Programm mit dem Finger auf einen Großteil der Gesellschaft mit ihren Problemen. Aber alles mit der notwendigen großen Spur von Humor. „Jedes dritte Foto sei ein Selfie“, erklärte sie. „Da fragte mich jemand, ob ich von ihm ein Selfie machen könnte“, startete die Comedienne in den Abend und hatte damit schon das Publikum auf ihrer Seite.

Trends unter die Lupe genommen

Auch mit Geschichten von ihrer 13-jährigen Patennichte unterhielt sie die Besucher. Denn mit ihr sei ein persönliches Gespräch nicht mehr möglich. „Da muss ich ihr eine WhatsApp schreiben, damit sie mich auch anschaut.“ In diesem Moment musste sie auch selbst lachen.

Doch auch die neuesten Trends bekamen ihr Fett weg. Einer davon war das Tragen von künstlichen Wimpern. Vera Deckers gab dem Publikum ihre ersten Gedanken dazu mit auf den Weg: „Oh, da war wohl kein Geld für die Markise da.“ Die Zuschauer prusteten los.

Die beiden Gastspiele in der Werretalhalle waren ausverkauft. Foto: Kristin Wennemacher

Aber zugleich machte die Bühnenkünstlerin deutlich, dass auch in der Vergangenheit manche Trends eher fragwürdig waren. So trug sie als Jugendliche in den 1980er Jahren Schulterpolster. Ihrer Figur seien sie jedenfalls nicht zugutegekommen.

Das Publikum singt mit

Weiter ging es gesanglich mit dem Titel „If you're happy and you know it“, den das Publikum bis zur zweiten Strophe beinahe perfekt mitsang, zugleich klatschte und stampfte. Das gelang so gut, dass Vera Deckers Löhne als das „Rio in OWL“ bezeichnete. Darauf folgten Geschichten rund um die Helikoptereltern. So gebe es Mädchen und Jungen, die im Schulbus einen Helm trügen und auf der Schaukel von den Eltern nur geschoben würden. Doch auch das Spiel „Engelchen flieg“ sei nun viel zu gefährlich, so wohl ein Orthopäde. „Früher haben wir sogar das Glas Eierlikör ausgeleckt!“, rief sie dem Publikum zu und erntete zahlreiche Lacher und Applaus.

„Ich pfeife mir nicht mehr hinterher“

Mit dem Thema Alkohol ging es weiter, genauer um das Schöntrinken. Denn mehrere Gläser Kölsch könnten auch dazu führen, dass man sich selbst im Spiegel schöner findet. „Also ich pfeife mir nicht mehr hinterher“, berichtete sie und appellierte vor allem an das junge Publikum: „Nehmt kein Botox. Trinkt euch schön.“ Doch das Trinken von Alkohol bringe nach ihren Ausführungen einen weiteren Vorteil mit sich: Gelegenheitstrinker leben länger als diejenigen, die gar keinen Alkohol trinken.

Zum Abschluss ihrer unterhaltsamen Show machte sie deutlich: „Das Wichtigste ist, kein Narzisst zu werden.“ Vielmehr solle soziales Engagement im Vordergrund stehen. Und nicht zu vergessen ist das Klatschen der Hände, wenn man weiß, dass man glücklich ist – so wie es das gemeinsam gesungene Lied verdeutlicht habe.

„Das kann so weitergehen“

„Das ist die erste Veranstaltung der Reihe 'SonderBar', die seit Beginn der Pandemie so gut besucht ist“, freute sich Dirk Hinke vom Kulturbüro. Denn zum ersten Mal seitdem sei eine Veranstaltung der Reihe ausverkauft. Dirk Hinke: „Das kann so weitergehen.“