Löhne als Schaubühne der Geschichte

Jürgen Meier ist gebürtiger Löhner. In seinem jüngsten Roman „Wöbkenbrot und Pinselstrich“ hat der Autor und Publizist seiner Heimatstadt ein Denkmal gesetzt. Am Freitagabend gab es bei einer Lesung im Alten Wartesaal Auszüge daraus zu hören.

Jürgen Meier liest aus seinem Roman "Wöbkenbrot und Pinselstrich", dessen Schauplätze zum Teil in Löhne liegen.

„Der Westfale ähnelt einer sentimentalen Eiche“, sagt Jürgen Meier sichtlich bewegt, bevor er mit der Lesung beginnt. Bezogen war das Zitat von Heinrich Heine auf seinen eigenen Gemütszustand. Denn der gebürtige Löhner hatte unter den Gästen, die zur Lesung gekommen waren, zwei Jugendfreunde entdeckt, die er ein halbes Jahrhundert nicht gesehen hatte. Da war die Freude groß – so groß, dass Meier sie gleich musikalisch umsetzte: Der Autor griff in die Tasten des nostalgischen Klaviers, das in der Ecke neben der Bühne stand, und spielte den Song von Hannes Wader „Gut, wieder hier zu sein“. Darin heißt es: „Mit meinen Wünschen, meinen Fragen fühle ich mich nicht allein. Gut wieder hier zu sein, gut Euch zu sehen“.