Löhne: Archiv und Museum schreiben Ortsgeschichte gemeinsam mit den Einwohnern

In Löhne wird „Geschichte von unten“ geschrieben. So beschreibt es Stadtarchivar Mathis Nolte. Für die Geschichtswerkstatt arbeiten das Stadtarchiv, das Museum und die Volkshochschule (VHS) Löhne wieder zusammen und erwarten gespannt die Impulse der Löhner Bürger.

Seit 2014 arbeiten die drei Institutionen in Löhne zusammen, um geschichtsinteressierten Bürgern das Rüstzeug an die Hand zu geben, die Geschichte ihres Heimatortes zu erarbeiten. Am Montag, 6. Februar, geht es wieder los.