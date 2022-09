Löhne: Auto und Rad stoßen frontal zusammen

Bei einem Unfall auf der Nordbahnstraße in Gohfeld ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Ein Auto hatte ihn erfasst.

59-jähriger Rennradfahrer aus Bad Oeynhausen wird auf der Nordbahnstraße in Gohfeld schwer verletzt

Durch die enorme Wucht des Zusammenpralls ist am Sonntagmittag auf der Nordbahnstraße in Gohfeld sogar der Vorderreifen des Rennrades abgerissen.

Eine 55-jährige Frau aus Hiddenhausen war nach Angaben der Polizei am Sonntagmittag gegen 13 Uhr mit ihrem VW Bulli auf der Straße Am Mittelbach aus Richtung Löhner Straße kommend unterwegs und wollte von dort über die Nordbahnstraße in Richtung Weihestraße zu fahren.

Im Kurvenbereich, in dem die Straße zur Nordbahnstraße übergeht, kam ihr ein 59-jähriger Bad Oeynhau­sener auf seinem Rennrad entgegen. Auto und Rad stießen frontal zusammen. Der 59-Jährige schleuderte auf die Fahrbahn und kam auf dem rechten Grünstreifen zum Liegen. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde ein Reifen des Rennrades abgerissen.

Spezialteam aus Münster rückt aus

Der Mann verletzte sich schwer und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Notfallseelsorger übernahmen die Betreuung der 55-jährigen Kraftfahrzeugführerin aus Hiddenhausen.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Die Straßen Am Mittelbach und der Übergang zur Nordbahnstraße wurden für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 19 Uhr vollständig gesperrt.