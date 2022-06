Löschgruppenführer Volker Prüßner (Mitte) und seine Stellvertreter Philipp Kipp (links) und Karsten Perner präsentieren vor dem Gerätehaus am Diekweg in Obernbeck die Flyer für den Familientag am Sonntag, 12. Juni. In den kommenden Tagen werden die Broschüren zur Veranstaltung auch in die Briefkästen der Obernbecker Haushalte gesteckt.

Foto: Dominik Rose