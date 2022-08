Es ist ein lauer Sommerabend, die Grillen zirpen und am Himmel leuchten die Sterne: perfektes Ambiente fürs Löhner Freiluftkino.

Zahlreiche Zuschauer sind am Samstagabend zur Open-Air-Vorführung des Kinovereins Löhne von „Ready Player One“ auf das Aqua-Magica-Gelände gekommen.

Mit der Sommernachtsreihe bietet der Verein zur Förderung der Filmkunst in Löhne in diesem Jahr wieder das erfolgreiche Sommerangebot an der Freilichtbühne auf der Aqua Magica. 2021 waren die üblichen drei Vorstellungen noch ausgefallen.