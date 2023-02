Löhne im Modellbaufieber

Matthias Lübker war am Sonntag der Mann mit dem Plan. Über die Jahre hat der Mindener viel Erfahrung in der Ausrichtung von Modellbahnbörsen gesammelt. „Von Goslar bis Buxtehude: Meine Börsen gibt es in der halben Republik“, erklärte er stolz. Die Börse in Löhne ist dabei einzigartig in der Region. „Die nächste vergleichbare Börse ist erst in Gütersloh“, so Lübker.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert