Löhne: Melberger Zwilling wegen Sex mit 13-Jähriger angeklagt

Am zweiten Verhandlungstag gegen die Zwillinge aus Löhne sitzt nur noch einer der 23-Jährigen auf der Anklagebank in Saal 5 des Landgerichts Bielefeld.

Das Verfahren gegen einen der Melberger Zwillinge vor dem Landgericht in Bielefeld wurde beim zweiten Verhandlungstag an diesem Freitag eingestellt.

Am Montag hatte sich das Zwillingspaar noch wegen drei Anklagepunkten verantworten müssen. Die hatten es scheinbar in sich: Sexuellen Missbrauch eines Achtjährigen zu unterschiedlichen Gelegenheiten in 2016 warf die Staatsanwaltschaft den Löhnern vor. Einem der beiden außerdem den schweren sexuellen Missbrauch einer damals 13-Jährigen im Jahr 2018.