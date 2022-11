25-Jährige in Löhne angefahren und geflohen: Polizei sucht BMW-Fahrer

Ein Auto hat am Dienstagabend in Löhne eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen erfasst. Die Frau kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus.

Bis spät in die Nacht war der Bereich in Löhne-Gohfeld für die Unfallaufnahme abgesperrt.

Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen.

Zu dem schweren Unfall kam es am frühen Dienstagabend (29.11.) auf der Löhner Straße. Die 25-jährige Fußgängerin wollte in Begleitung einer weiteren Person gegen 18.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 69 die Straße am Fußgängerüberweg überqueren.

Wegen des Hundes blieb der Begleiter zunächst am Straßenrand stehen. Die 25-Jährige betrat schon die Fahrbahn und wurde hierbei von einem dunklen Fahrzeug erfasst. Durch die Wucht der Kollision wurde die Löhnerin durch die Luft geschleudert und schlug einige Meter weiter auf den Boden auf. Sie musste mit schweren Verletzungen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht werden. Nach jetzigem Stand besteht keine akute Lebensgefahr mehr.

Löhner Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden

Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Bad Oeynhausen. Die Polizei leitete noch in der Nacht umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem flüchtigen Fahrzeug ein. Mit Unterstützung von Polizeibeamten des Verkehrskommissariats wurde der Unfall aufgenommen und eine umfangreiche Spurensuche veranlasst. Für die Dauer der Aufnahme musste die Löhner Straße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Polizei fahndet jetzt mit Hochdruck nach dem Fahrzeug und dessen Fahrer und bittet dringend um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche.

Polizei sucht dunklen 3er oder 5er BMW mit auffälligen Felgen

Nach bisherigen Ermittlungen und Auswertung von Spuren soll es sich um einen dunklen BMW der 3er oder 5er Reihe handeln. Am Fahrzeug sind auffällige Felgen angebracht. Es dürften auch Beschädigungen im Frontbereich des BMW zu finden sein. Zurzeit erfolgt eine Auswertung von möglichen Kennzeichenfragmenten, die durch anwesende Zeugen abgelesen werden konnten.

Die Polizei in Herford ist unter der Telefonnummer 05221/888-0 erreichbar und bittet die Bevölkerung ausdrücklich um Hilfe.